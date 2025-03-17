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        Eski eşinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen sanığa verilen ceza hukuka aykırı bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, boşandığı eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "suç vasfındaki yanılgı" gerekçesiyle hukuka aykırı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:37
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        Eski eşinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen sanığa verilen ceza hukuka aykırı bulundu
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        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, boşandığı eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "suç vasfındaki yanılgı" gerekçesiyle hukuka aykırı buldu.

        Merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde 2 Kasım 2023'te, benzin döküp ateşe verdiği evdeki eski eşi Fadime K'nin (41) yanarak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan Muhammet G'ye (59), Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Sanığa verilen cezayı "suç vasfındaki yanılgı" sebebiyle hukuka aykırı bulan istinaf mahkemesi, kararı bozdu.

        Bozma kararında, şu gerekçe açıklandı:

        "Sanığın maktulü ateşe vermesi ve yanması sırasında yaralı halde maktulü kendi haline bırakmasıyla ortaya çıkan kastının, kullandığı yöntem itibariyle 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçuna yönelik olup olmadığı, sanık hakkında TCK'nin 82/1-b maddesinde tanımlanan 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

        Dosya yeniden incelenmek üzere Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        Boşandığı eşi Fadime K'nin (41) yaşadığı evi benzin döküp ateşe vererek, ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanan Muhammet G, 29 Mayıs 2024'te görülen karar duruşmasında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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