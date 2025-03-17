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        Kozan'da asayiş uygulamalarında 5 firari şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:45
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        Kozan'da asayiş uygulamalarında 5 firari şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 40 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, kurusıkı tabanca ve 111 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri, trafik denetiminde de 69 sürücüye ceza uyguladı, 16 araç ve 9 motosikleti trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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