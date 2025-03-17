Kozan'da asayiş uygulamalarında 5 firari şüpheli yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 40 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, kurusıkı tabanca ve 111 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Polis ekipleri, trafik denetiminde de 69 sürücüye ceza uyguladı, 16 araç ve 9 motosikleti trafikten men etti.
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