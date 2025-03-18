GÜNCELLEME - Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 41 şüpheli tutuklandı

Adana Valiliği, "Yoldaşlar" suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 ayrı olaya karıştığı belirlenen ve elebaşılığını tutuklu H.T'nin yaptığı "Yoldaşlar" silahlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Araştırmaların ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 820 polisin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de 75 şüpheliye yönelik 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 65'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 el bombası, 2'si otomatik 19 tabanca, 6 pompalı tüfek, 767 mermi, 2 bin 514 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir yapılanmaya göz açtırmayacağız. Adana merkezli olmak üzere İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir’de düzenlenen ve 820 personelimizin katıldığı bu başarılı operasyonla, 33 ayrı suça karıştığı belirlenen 65 şüpheli gözaltına alınmıştır." bilgisini verdi.

Suç ve suçluyla mücadelede devletin kararlılığının devam edeceğini vurgulayan Köşger, "Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları sayesinde, halkımızın güvenliğini tehdit eden bu yapı çökertilmiştir. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Adanalı hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.