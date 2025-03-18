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        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavganın zanlısı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:07
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        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavganın zanlısı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Demetevler Mahallesi'nde 15 Mart'ta Fuat E'nin (38) hayatını kaybettiği, annesi Bakiye E. (63), babası Vakkas E. (65), komşusu Halil V. (35) ile kız kardeşi Emine T'nin kayınvalidesi Fatma T'nin (44) yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı İhsan T. (25) polis ekiplerine teslim oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kavgada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

        Bu arada, kavgada hayatını kaybeden Fuat E'nin 20 Kasım 2016'da kız kardeşi Emine T'nin boşandığı eşi Mustafa Biçer'i kendilerini tehdit ettiği iddiasıyla av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

        - Olay

        İhsan T, 15 Mart'ta ailesiyle boşanma aşamasındaki eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin Demetevler Mahallesi'ndeki evine gitmişti.

        Eşinin evde bulunmadığı sırada çocuğunun gösterilmediğini ileri süren İhsan T, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışmaya başlamıştı.

        Sokakta devam eden tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla ateş açılması sonucu İhsan T'nin kayınbiraderi Fuat E, kayınpederi Vakkas E, kayınvalidesi Bakiye E, annesi Fatma T. ile kavgayı ayırmak isteyen Halil V. yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E. hayatını kaybetmiş, kavgada silahı kullandığı belirtilen ve olay yerinden kaçan İhsan T’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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