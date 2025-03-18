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        Adana'da "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneli yapıldı

        Adana'da Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğinde "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:23
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        Adana'da "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneli yapıldı
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        Adana'da Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğinde "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi.

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, ÇÜ Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen panelin açılışında, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

        Şube olarak bağımlılıkla mücadelede Çukurova Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi ile protokoller imzaladıklarını hatırlatan Yıldırım, bu kapsamda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

        Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek, "Şu an bağımlı olan her bir birey, vatan topraklarından ayrılmaya çalışılan bir karış toprakla eş değerdir. Biz vatan savunmamızı 1920'de, 1915'te nasıl yaptıysak bu mücadeleyi 2025 yılında da o şekilde yapmaya çalışacağız. Sizlerin sayesinde ve desteğiyle biz bunu aldığımız noktadan daha ileriye, daha güzel konumlara getireceğiz." dedi.

        Yıldırım, bağımlılıkla mücadele konusunda herkese sorumluluk düştüğünü ifade etti.

        Bağımlılıkla mücadelede genelde dezavantajlı mahallelere odaklanıldığını belirten Yıldırım, "Ne yazık ki şu an sosyoekonomik düzeyi çok çok yüksek olan kişilerde dahi bu sorun önümüze çıkabiliyor. Bu artık çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Nice canlar kaybediyoruz, nice aileler dağılıyor. Sizlerden istirhamımız bağımlılıkla mücadeleyi gündemde tutalım." diye konuştu.

        Açılış konuşmasının ardından ÇÜ Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sunay Fırat moderatörlüğünde Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden psikiyatrist Emre Erşahinoğlu, Adana Alkol ve Madde Bağımlılığı Bırakma Merkezi (AMATEM) psikoloğu Meryem Tekinturhan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal hizmet uzmanı Tursine Kılınç ve YEDAM psikoloğu Dilara Demircan'ın katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneli yapıldı.

        Panelistler, katılımcılara vaka örnekleriyle bağımlılık türleri ve mücadele yollarıyla ilgili bilgiler verdi.

        Panele Yeşilay gönüllüleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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