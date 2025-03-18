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        Babasını öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis hukuka uygun bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, merkez Çukurova ilçesinde babasını bıçakla öldüren sanığa "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:20
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        Babasını öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis hukuka uygun bulundu
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        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, merkez Çukurova ilçesinde babasını bıçakla öldüren sanığa "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evde 2 Eylül 2022'de Hasan P'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan oğlu M.P'ye, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Sanığa yerel mahkemece verilen ceza, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

        Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

        "İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

        Babası Hasan P'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan M.P, 9 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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