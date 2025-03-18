Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Pıtırlı görevine başladı

Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili olarak atanan İbrahim Pıtırlı görevine başladı.

Pıtırlı, yaptığı açıklamada, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

İlçedeki ilgilerle bir araya geldiklerini ifade eden Pıtırlı, Karataş'ta yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti.