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        Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Pıtırlı görevine başladı

        Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili olarak atanan İbrahim Pıtırlı görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:37
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        Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Pıtırlı görevine başladı
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        Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili olarak atanan İbrahim Pıtırlı görevine başladı.

        Pıtırlı, yaptığı açıklamada, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

        İlçedeki ilgilerle bir araya geldiklerini ifade eden Pıtırlı, Karataş'ta yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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