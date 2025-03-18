Adana'da kadının düşürdüğü altın bileziği aldığı öne sürülen kişi kamerada

B.A.Ç, görüntülerde düşürdüğü bileziğini bir kişinin yerden alıp uzaklaştığının görüldüğünü iddia ederek polise ihbarda bulundu.

Bir süre sonra kolundaki bileziğinin olmadığını fark eden B.A.Ç, kaybettiği bileziğini pazarda aramaya başladı.

Alınan bilgiye göre, B.A.Ç, alışveriş için merkez Çukurova ilçesindeki semt pazarına gitti.

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