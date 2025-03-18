Adana'da kadının düşürdüğü altın bileziği aldığı öne sürülen kişi kamerada
Adana'da bir kadının gittiği semt pazarında düşürdüğü altın bileziği alıp uzaklaştığı ileri sürülen kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'da bir kadının gittiği semt pazarında düşürdüğü altın bileziği alıp uzaklaştığı ileri sürülen kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, B.A.Ç, alışveriş için merkez Çukurova ilçesindeki semt pazarına gitti.
Bir süre sonra kolundaki bileziğinin olmadığını fark eden B.A.Ç, kaybettiği bileziğini pazarda aramaya başladı.
Yaptığı aramalarda bileziğini bulamayan B.A.Ç, pazarın çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
B.A.Ç, görüntülerde düşürdüğü bileziğini bir kişinin yerden alıp uzaklaştığının görüldüğünü iddia ederek polise ihbarda bulundu.
Polis ekipleri, bileziği aldığı öne sürülen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin yerde gördüğü cismi alarak uzaklaştığı görülüyor.
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