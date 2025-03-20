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        Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        Aladağ Müftülüğü tarafından Aladağ İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:39
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        Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
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        Aladağ Müftülüğü tarafından Aladağ İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, yaptığı açıklamada, ramazanda öğrencilere anlamlı bir hediye verdiklerini belirtti.

        Öğrencilerden Özlem Kara da hediyeden dolayı çok sevindiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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