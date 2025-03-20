Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Öğrencilerden Özlem Kara da hediyeden dolayı çok sevindiğini kaydetti.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, yaptığı açıklamada, ramazanda öğrencilere anlamlı bir hediye verdiklerini belirtti.

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