Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Aladağ Müftülüğü tarafından Aladağ İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Aladağ Müftülüğü tarafından Aladağ İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
İlçe Müftüsü Ömer Faruk Turgut, yaptığı açıklamada, ramazanda öğrencilere anlamlı bir hediye verdiklerini belirtti.
Öğrencilerden Özlem Kara da hediyeden dolayı çok sevindiğini kaydetti.
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