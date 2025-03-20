Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı iddia edilen sanık hakim karşısında

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için taraflarına gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatı olan kimseye para göndermediğini savunan M.A, "Terör örgütüne finans temin etmedim. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

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