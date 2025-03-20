Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı iddia edilen sanık hakim karşısında
Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, kentte terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini ve örgüte finansal kaynak sağlamadığını öne sürdü.
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatı olan kimseye para göndermediğini savunan M.A, "Terör örgütüne finans temin etmedim. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için taraflarına gönderilmesi yönünde talepte bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.
İddianamede, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı belirtilen sanık M.A'nın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.