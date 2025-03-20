Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.
Sivasspor ile Adana Demirspor, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi Günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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