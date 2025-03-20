Adana'da geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Arifoğlu, bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer'in selamını getirdiğini belirterek, aileler, gönüllüler ve bağışçılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Adana'da olmanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Arifoğlu, " İnşallah burada çok güzel bir projede, lösemili çocuklarımız için güzel bir lösemili çocuklar köyü projesinde ailelerimizi buluşturmak için çalışmaya devam ediyor olacağız." dedi.

LÖSEV Adana Koordinatörü Betül Özgüven de dayanışmanın ve umudun önemini bir kez daha anlaşıldığı bir akşamda buluştuklarını dile getirdi.

Programda Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu müzik dinletisi sundu.