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        Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giyen kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:47
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giyen kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Yavuzlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Hükümlü A.K., düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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