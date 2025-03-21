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        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücünün yargılanması sürdü

        Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:24
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        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücünün yargılanması sürdü
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        Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutusuz sanık K.Y. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığından istenen sanığın kusur durumuna ilişkin raporun geldiğini, kazanın oluşumunda sürücü K.Y'nin kusurlu, Sevgi Akbaş'ın ise kusursuz olduğunu belirtti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.Y, önceki celsede verdiği beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Dosyaya gelen raporu incelemek ve savunma yapmak için süre talep ediyorum." dedi.

        Müşteki avukatı ise sanık K.Y'nin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini ifade ederek, cezalandırılmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı da sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazır edilmesi için taraflara süre verilmesi yönünde görüş sundu.

        Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 10 Ağustos 2024'te yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Sevgi Akbaş, K.Y'nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü K.Y, 13 Ağustos 2024'te çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. 2 Aralık 2024'teki duruşmada sanık K.Y, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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