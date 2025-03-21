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        Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoföre verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'da minibüsle çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücüye verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:08
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        Durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoföre verilen cezanın gerekçesi açıklandı
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        Adana'da minibüsle çarptığı yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücüye verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Mart'ta görülen karar duruşmasında, kullandığı minibüsüyle durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi ve eşi Fadime Çiftçi'nin ölümüne, 5 kişinin ağır yaralanmasına sebebiyet vermesiyle ilgili "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sürücü Yusuf K'ye verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

        Kararda, sanığın uyuşturucu etkisindeyken kullandığı minibüs ile durakta beklemekte olan 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu ve Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nin raporu ile olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğunun sabit görüldüğü belirtildi.

        Alınan bilirkişi raporuna göre, sanığın tam kusurlu olduğu anlatılan kararda, şu tespitlere yer verildi:

        "Bu haliyle sanığın uyuşturucu etkisindeyken sebebiyet verdiği kaza nedeniyle bilinçli taksir hükümleri uygulanması gerektiğine kanaat getirilmiş, sanığın taksirle 2 kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş, temel cezanın tayininde suçun işleniş şekli, sanığın olaydaki kusur durumu ve meydana gelen sonucun ağırlığı nazara alınmış, temel cezada alt sınırdan uzaklaşılması kanaat ve sonucu doğmuştur. Sanığın eylemini bilinçli taksir ile gerçekleştirmiş olması sebebiyle sanığa verilen cezada takdiren artırım yoluna gidilmiş, sanığın geçmişteki hali, aynı suçtan dolayı sabıkalı olması, cezanın gelecekteki olası etkileri dikkate alınarak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmayıp hüküm kurulmuştur."

        - Olay

        Adana'da Yusuf K'nin kullandığı minibüsün 6 Nisan 2023'te durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı. Tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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