Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma ve ayrı ayrı gruplar halinde çalışma gerçekleştirildi.
Sivasspor ile Adana Demirspor, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi Günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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