Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, 5'e 2 top kapma ve ayrı ayrı gruplar halinde çalışma gerçekleştirildi.

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