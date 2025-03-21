Türk Kızılay, Adana'da üniversite öğrencilerine iftar verdi

Türk Kızılay, Adana'da yabancı üniversite öğrencileri için iftar programı düzenledi.

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan, Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen ve farklı ülkelerden Türkiye'de eğitim hayatını sürdüren 100 üniversite öğrencisi katıldı.

Programda, 22 ülkeden gelen üniversite öğrencilerine Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kollarının anne eliyle yaptığı yemekler ikram edildi.

Burada konuşan Saygılı, Türk Kızılayın milletin iyilik eli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Habeşistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Nijerya, Gine, Kurtuluş Savaşı kahramanı Zenci Musa'nın memleketi Sudan'dan gelen yavrularımı selamlıyorum. Milletimizin iyilik eli olan Kızılay, sizler gibi gönül dünyasından gelen yavrularımıza kadın kollarımızın anne eliyle hazırlamış olduğu yemekleri ikram etti. Soframızı şereflendirdiniz, hepinize teşekkür ederiz. Bizim içinde doğduğumuz, içinde büyüdüğümüz medeniyetin ana rahminde birlik, beraberlik ve kardeşlik vardır. Medeniyet kodlarımız bize, on beş asırdan bu tarafa birlikte kaderi, kıvancı, acıyı ve tatlıyı paylaşmayı emreder. Sizlerin Nijerya'da ayağına taş değse, bizim kalbimiz sızlar. Afganistan'da, Sudan'da, Somali'de, Suriye'de olduğu gibi. Bizler büyükçe bir ailenin, büyükçe bir milletin evlatlarıyız. Eğitim hayatınızı burada geçiriyor olmanız çok anlamlı. Aynı zamanda ben birkaç genç arkadaşımızla sohbet ettim. Kimisi uluslararası ilişkiler, kimisi tıp, kimisi eczacılık, kimisi de mühendislik okuyor. Her birine şu hedefi koydum. Mühendislik okuyan gittiği ülkesinde sanayi bakanı olmalı, tıp okuyan kardeşimiz kendi ülkesinin sağlık bakanı olmalı, uluslararası ilişkiler okuyan kardeşimiz kendi ülkesinin dışişleri bakanı olmalı, vizyonu böyle koymalıdır. Dolayısıyla Türkiye dostu olarak Afganistan'da, Türkmenistan'da, Nijerya'da, Sudan'da onları ziyaret etmek İsmail başkanla bizlere düşer. Bu vesileyle hepinizin Nevruz Bayramı'nı, Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum."

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen de konuşmasında Türk Kızılayın önemli organizasyonlara imza attığını söyledi.

Programda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Demirdüzen, şunları kaydetti:

"Devletimizle milletimizle beraber kurulmuş çok kadim kuruluşlarımızdan birisi olan milletimizin yüz akı Kızılayımızın bu güzel organizasyonunda Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin manevi ikliminde, burada yün minderler üzerinde tarihi otantik mekanda kah Osmanlı'ya, kah Selçuklu'ya, kah buradan Orta Asya'ya gidiyoruz. Misafirlerimiz var, Gine'ye, Afrika'ya gidiyoruz kardeşlerimize, gönül coğrafyamıza gidiyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Program katılan Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Özbekistanlı Umidjon Nuraliev de iki yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve Adana'nın gastronomide çok ilerleyen bir şehir olduğunu belirterek "Özbekistan ve Türkiye yemeklerini karşılaştırırsak çok fazla farklılık yok aslında ama yine de Türk mutfağının daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Ben Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kaldığım için anne yemeklerini tabii ki özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan da konuşmasında programa katılan herkese teşekkür etti.