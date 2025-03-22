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        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:39
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        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
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        Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Feke Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Şehitlik Anıtı'nda devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Devlet Bahçeli Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde de öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri sundu.

        Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinin kurtuluş yıl dönümlerini kutladı.

        Törene, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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