Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Feke Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şehitlik Anıtı'nda devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Devlet Bahçeli Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde de öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri sundu.
Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinin kurtuluş yıl dönümlerini kutladı.
Törene, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.