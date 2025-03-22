Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinin kurtuluş yıl dönümlerini kutladı.

Devlet Bahçeli Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde de öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri sundu.

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