Adana'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde, çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Ağlıboğaz Mahallesi'nde İzzet Kekikli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki katlı Hakkı Yeşilyurt'un evine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
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