Adana'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki katlı Hakkı Yeşilyurt'un evine de sıçradı.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde İzzet Kekikli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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