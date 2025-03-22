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        Adana'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:42
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        Adana'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Ağlıboğaz Mahallesi'nde İzzet Kekikli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki katlı Hakkı Yeşilyurt'un evine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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