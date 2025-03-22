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        Adana'da "Annemin Sandığından Defilesi" yapıldı

        Adana'da, 18-14 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında "Annemin Sandığından Defilesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:06
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        Adana'da "Annemin Sandığından Defilesi" yapıldı
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        Adana'da, 18-14 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında "Annemin Sandığından Defilesi" düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen defilenin açılışında, toplumun mimarı yaşlıların gerek yaşam tecrübelerini aktarma gerekse kültürleri tanıtarak kültür elçiliği görevi gördüklerini söyledi.

        Yaşlılar Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Leyla Sağlamtimur da yaşlıların sosyal yaşama katılımı için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Her yıl Yaşlılar Haftası'nda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Sağlamtimur, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da özellikle Annemin Sandığından Defilesi yapmak istedik. Aslında burada vermek istediğimiz mesajlar var. Bizi bugünlere hazırlayan annelerimizin el emeği göz nuru kıyafetlerini sunarak onları yad ve mutlu etmek istedik. Ayrıca geçmişten geleceğe kalacak olan bu kültür hazinelerini sunarak gençlerin kültürümüze, gelenek, görenek ve adetlerimize sahip çıkması gerektiği mesajını vermek istedik. En önemlisi yaşlıların yaşamları boyunca toplumumuza yaptıklarının önemini ve değerini vurgulayarak, yaşlıya, yaşlı sorunlarına ve yaşlı haklarına dikkati çekmek istedik."

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yaşlılar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen defilede, dernek üyesi kadınların annelerinden kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemlerin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu.

        Kıyafetleri Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin giydiği defile ilgiyle izlendi.

        Defilenin sonunda yaşlılar da podyuma çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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