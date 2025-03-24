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        Afrika ve Adana'da yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeşin yargılanması sürdü

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üsleri ile konvoyuna yönelik terör saldırısı düzenlediği belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Adana'da tutuklanan ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:56
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        Afrika ve Adana'da yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeşin yargılanması sürdü
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        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üsleri ile konvoyuna yönelik terör saldırısı düzenlediği belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Adana'da tutuklanan ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda Ahmet Baykara'nın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildiğini belirtti.

        Ahmet Baykara, savunmasında, terör örgütü El Kaide yapılanmasında yer almadığını öne sürerek, "Eylem ve saldırı planı yapmadım. Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        Yusuf Baykara da Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini iddia ederek, "Terör örgütüne katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

        MİT Başkanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

        İşlemleri tamamlanan Ahmet ve Yusuf Baykara, 17 Ekim 2024'te tutuklanmış, sanıklar hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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