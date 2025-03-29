Stat:YeniAdana
Hakemler: Ümit Öztürk, Nurettin Dinçer Demir, Tuncay Ercan
Adanaspor: Nurullah Aslan, Elias Durmaz (Dk. 73 Orkan Çınar), Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu (Dk. 29 Harun Alpsoy), Oğuzhan Matur (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Donkor, Mirza Cihan (Dk 45+2 Süleyman Koç), Cikalleshi (Dk. 73 Metehan Altunbaş), Ivan, Candeias, Ciss
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan (Dk. 89 Yiğit Fidan), Fatih Tultak, Tuncer Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Dk. 64 Kerem Şen), Dijlan Aydın, Diarra (Dk. 74 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 90 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin, Şeref Özcan (Dk. 64 Sambissa)
Goller: Dk. 68 Loshaj, Dk. 83 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Oğuzhan Matur, Dk. 41 Ciss, Dk. 48 Candeias (Adanaspor), Dk. 37 Dijlan Aydın, Dk. 86 İsa Doğan (Uğur Okulları İstanbulspor)
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