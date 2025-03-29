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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:08
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Ümit Öztürk, Nurettin Dinçer Demir, Tuncay Ercan

        Adanaspor: Nurullah Aslan, Elias Durmaz (Dk. 73 Orkan Çınar), Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu (Dk. 29 Harun Alpsoy), Oğuzhan Matur (Dk. 73 Yusuf Can Esendemir), Donkor, Mirza Cihan (Dk 45+2 Süleyman Koç), Cikalleshi (Dk. 73 Metehan Altunbaş), Ivan, Candeias, Ciss

        Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan (Dk. 89 Yiğit Fidan), Fatih Tultak, Tuncer Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Dk. 64 Kerem Şen), Dijlan Aydın, Diarra (Dk. 74 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 90 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin, Şeref Özcan (Dk. 64 Sambissa)

        Goller: Dk. 68 Loshaj, Dk. 83 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Oğuzhan Matur, Dk. 41 Ciss, Dk. 48 Candeias (Adanaspor), Dk. 37 Dijlan Aydın, Dk. 86 İsa Doğan (Uğur Okulları İstanbulspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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