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        Adana'da semt pazarında cep telefonu ve para çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın semt pazarında alışveriş yapan kadınlardan yankesicilik yöntemiyle cep telefonu ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:52
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        Adana'da semt pazarında cep telefonu ve para çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın semt pazarında alışveriş yapan kadınlardan yankesicilik yöntemiyle cep telefonu ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesinde 19 Şubat'ta Gülbahçesi Mahallesi'ndeki pazara giden 2 zanlıdan biri, tezgahta alışveriş yapan Esra K'nin çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle aldı.

        Pazarı gezmeye devam eden şüpheliler, İlknur E'nin ceketinin cebindeki cep telefonunu da çaldı.

        Telefonunun kaybolduğunu anlayan İlknur E, bir iş yerine girip polisi aramaları için yardım istedi.

        - Hırsız olduğunu bilmediği şüpheliye sarılıp teşekkür etti

        Bu sırada zanlılardan biri, kılıfındaki 200 doları aldıktan sonra cep telefonunu tezgahta bulmuş gibi yaparak kadına teslim etti.

        Şüpheliye sarılıp teşekkür eden İlknur E, cep telefonunun kılıfına koyduğu 200 doların çalındığını fark etti.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Emine C. (42) ve Meryem A. (34) olduğunu belirledi.

        Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların, Esra K'nin cep telefonunu çalmaları ve müşteki İlknur E'nin kendisine telefonunu veren zanlı Emine C'ye sarılarak teşekkür etmesi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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