Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Köşger "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi gezdi

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Köşger "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi gezdi
        ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan ve 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi ziyaret etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin ilk durağı olan kentte, 5 Nisan’da açılan sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergide, Filistinli sanatçıların resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eseri yer alıyor.

        Sergiyi gezen Vali Köşger, Karagöz'den eserler hakkında bilgi aldı.

        Karagöz de Köşger'e tablo hediye etti.

        - "Millet olarak desteğimiz Gazze'ye ve Filistin'e yönelik"

        Köşger, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan katliamdan dolayı derin bir acı içerisinde olduklarını söyledi.

        Gazze'deki acıların son bulmasını dileyen Köşger, "Ülke olarak Gazze'deki kanayan yaraların bir an önce kapanmasını arzu ediyoruz. O anlamda bütün millet olarak desteğimiz Gazze'ye ve Filistin'e yönelik." dedi.

        Köşger, Filistinli sanatçıların bütün olumsuz şartlara rağmen sanatı sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Sanatın herkese mesajını ulaştırma kabiliyeti olan bir dili var. O modeli kullanarak sanatçılarımız, Gazze'de yapılan soykırımı, duyulan çaresizliği, beklentileri, umudu yaşatmalarını en güzel şekilde ifade etmişler. 'Bütün olumsuzluklara rağmen hala yaşamaya devam ediyoruz ve her şeye rağmen yaşamaya devam edeceğiz' mesajı veren bir sergi olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Vali Köşger, daha sonra 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Parkı'nda kurulan etkinlik alanını gezdi, stant kuran esnaflar ile vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor
        Adana'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Sabahçı Kahvesi" enstalasyon sergisi sür...
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Sabahçı Kahvesi" enstalasyon sergisi sür...
        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen 1400 kilogram içyağı imha edildi
        Yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen 1400 kilogram içyağı imha edildi
        Adana'da "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Seçimler" programı tanıtıldı
        Adana'da "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Seçimler" programı tanıtıldı