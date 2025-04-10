Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Arıkan, 1845 yılında kurulan teşkilatlarının bugün modern, eğitimli ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Ülkenin dört bir yanında görev yapan polisimiz bu teşkilatın onurlu bayrağını taşımakta ve halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır." diye konuştu.

        Polis Teşkilatının sadece kanunları uygulamakla kalmadığını bildiren Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Teşkilatımız aynı zamanda halkla iç içe, toplumun her kesimiyle güçlü bir bağ kurarak huzurun teminatı olur. Her bir polisimiz gücünü yalnızca yasalardan değil aynı zamanda halkımızın güven ve sevgisinden almaktadır çünkü bizler halkın arasından çıkmış, halkla birlikte hareket eden ve her zaman halkın yanında olan, gücümüzü halkımızla kurduğumuz bu dayanışmadan alan teşkilatız."

        Konuşmanın ardından özel gereksinimli çocuklar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve polislere çiçek takdim etti.

        Daha sonra çeşitli polis araçlarından oluşan kortej Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı.

        - Mersin

        Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdal Cılasın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programda, resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

        İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bülent Demirsaban'ın da katıldığı program, tören geçidiyle tamamlandı.

        - Hatay ve Osmaniye

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Antakya Şehitliği'nde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören kabirlere karanfil bırakılması, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

        Samandağ Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende de İlçe Emniyet Müdürü Ömer Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Komiser Türker Akın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından resepsiyon düzenlendi.

        Osmaniye'de Valilik kampüsünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Garnizon Şehitliği'ne geçen Sarıbuva ve polisler, burada şehitler için dua etti, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?

        Benzer Haberler

        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yılında Adana'da anıldı
        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yılında Adana'da anıldı
        Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 12,5 yıl hapis
        Karnaval yolundaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı; şoför serbest kaldı
        Karnaval yolundaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı; şoför serbest kaldı
        Husumetlilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan şüpheliler 6 kilometrelik tak...
        Husumetlilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan şüpheliler 6 kilometrelik tak...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakı...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakı...
        Adana'da bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı
        Adana'da bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli Mersin'de yakalandı