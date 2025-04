Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Arıkan, 1845 yılında kurulan teşkilatlarının bugün modern, eğitimli ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Ülkenin dört bir yanında görev yapan polisimiz bu teşkilatın onurlu bayrağını taşımakta ve halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır." diye konuştu.

Polis Teşkilatının sadece kanunları uygulamakla kalmadığını bildiren Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatımız aynı zamanda halkla iç içe, toplumun her kesimiyle güçlü bir bağ kurarak huzurun teminatı olur. Her bir polisimiz gücünü yalnızca yasalardan değil aynı zamanda halkımızın güven ve sevgisinden almaktadır çünkü bizler halkın arasından çıkmış, halkla birlikte hareket eden ve her zaman halkın yanında olan, gücümüzü halkımızla kurduğumuz bu dayanışmadan alan teşkilatız."

Konuşmanın ardından özel gereksinimli çocuklar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve polislere çiçek takdim etti.

Daha sonra çeşitli polis araçlarından oluşan kortej Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı.

- Mersin

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdal Cılasın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.