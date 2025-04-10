Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen futbol turnuvası başladı

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen futbol turnuvası başladı
        ABONE OL

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Kayhan Kaynak Kardeşler Stadı'ndaki turnuvanın ilk maçında, Adana Adliyesi Ötüken Futbol Kulübü ile Osmaniye Barosu Futbol Kulübü karşılaştı.

        Maçın başlama vuruşunu Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin yaptı.

        Bölge futbol turnuvasında, Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi olan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 29 futbol takımı katıldı.

        Açılışta, Tezcan ve Şahin'in yanı sıra Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun ile Adana Barosu Başkanı Volkan Böke de yer aldı.

        Turnuva 19 Mayıs'ta tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yılında Adana'da anıldı
        İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 21. yılında Adana'da anıldı
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen sanığa 12,5 yıl hapis
        Karnaval yolundaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı; şoför serbest kaldı
        Karnaval yolundaki kazanın görüntüsü ortaya çıktı; şoför serbest kaldı
        Husumetlilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan şüpheliler 6 kilometrelik tak...
        Husumetlilerin ev ve iş yerlerini kurşunlayan şüpheliler 6 kilometrelik tak...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakı...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakı...