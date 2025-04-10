Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen futbol turnuvası başladı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen futbol turnuvası başladı.
Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Kayhan Kaynak Kardeşler Stadı'ndaki turnuvanın ilk maçında, Adana Adliyesi Ötüken Futbol Kulübü ile Osmaniye Barosu Futbol Kulübü karşılaştı.
Maçın başlama vuruşunu Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin yaptı.
Bölge futbol turnuvasında, Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi olan Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 29 futbol takımı katıldı.
Açılışta, Tezcan ve Şahin'in yanı sıra Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun ile Adana Barosu Başkanı Volkan Böke de yer aldı.
Turnuva 19 Mayıs'ta tamamlanacak.
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