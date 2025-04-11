ABD'ye götürme yalanıyla 16 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 5 sanık yargılanıyor
Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi ABD'ye götürme bahanesiyle 128 bin 400 dolar dolandırdığı iddia edilen sanık ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen 4 kişinin 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi ABD'ye götürme bahanesiyle 128 bin 400 dolar dolandırdığı iddia edilen sanık ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen 4 kişinin 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan S.A. ile M.K. ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.K, A.S. ve dolandırılan kişilere kendisini MİT görevlisi gibi tanıttığı öne sürülen M.A.A. ise duruşmaya gelmedi.
Mahkeme başkanı, HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya eklendiğini ve buna göre sanıkların birbirleriyle görüşme kayıtlarının tespit edildiğini belirtti.
Tanık olarak beyanı alınan M.K, "Ben erkek kuaförüyüm. M.A.A. ile tanıştım. Bu kişi kendisini bana, 'valilikte güvenlik amiri' diye tanıttı. Bir süre sonra samimi olunca bana 'Telefon hattım kapandı, bana bir hat çıkarır mısın?' dedi. Ben de kendi adıma hat çıkartıp M.A.A'ya verdim. Daha sonra telefon hattına ait faturalar ödenmeyince GSM şirketi beni aradı ve ödenmeyen faturalara ilişkin borç kaydım olduğunu söyledi. Yargılamaya konu olan dolandırıcılık olaylarını ben sonradan öğrendim. M.A.A. ile daha sonra hiç görüşmedim." ifadelerini kullandı.
Savunması alınan sanık S.A. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim görüşme kayıtlarım zaten ortadadır. Ben suçlu değilim. Huzurunuzda sormak istiyorum, benim kimliğimi herhangi bir müşteki görmüş mü? Beraat talep ediyorum." dedi.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.
Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi ABD'ye götürme bahanesiyle 128 bin 400 dolar dolandırdığı iddia edilen sanık ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen 4 sanık hakkında, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
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