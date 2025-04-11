ABD'ye götürme yalanıyla 16 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 5 sanık yargılanıyor

Adana'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp 16 kişiyi ABD'ye götürme bahanesiyle 128 bin 400 dolar dolandırdığı iddia edilen sanık ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen 4 kişinin 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan S.A. ile M.K. ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.K, A.S. ve dolandırılan kişilere kendisini MİT görevlisi gibi tanıttığı öne sürülen M.A.A. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya eklendiğini ve buna göre sanıkların birbirleriyle görüşme kayıtlarının tespit edildiğini belirtti.

Tanık olarak beyanı alınan M.K, "Ben erkek kuaförüyüm. M.A.A. ile tanıştım. Bu kişi kendisini bana, 'valilikte güvenlik amiri' diye tanıttı. Bir süre sonra samimi olunca bana 'Telefon hattım kapandı, bana bir hat çıkarır mısın?' dedi. Ben de kendi adıma hat çıkartıp M.A.A'ya verdim. Daha sonra telefon hattına ait faturalar ödenmeyince GSM şirketi beni aradı ve ödenmeyen faturalara ilişkin borç kaydım olduğunu söyledi. Yargılamaya konu olan dolandırıcılık olaylarını ben sonradan öğrendim. M.A.A. ile daha sonra hiç görüşmedim." ifadelerini kullandı.