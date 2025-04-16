Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat 2024'te tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Selahattin Ş'ye (26), 2 Şubat'ta Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

        Kararda, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı, kurul tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisine yer verildi.

        Sanığın ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu, sanık ve maktulün kardeş olması sebebiyle "kasten öldürme" suçunun nitelikli halinin oluştuğu belirtilen kararda şu tespitler aktarıldı:

        "Sanık ve maktulün annesi olan Halise Ş. ile yaşadıkları, Halise Ş'nin sanık ve maktul arasında çok kavga veya tartışma olmadığına dair beyanda bulunduğu, mahkemece dinlenen tanıkların, sanık ve maktulün uyuşturucu bağımlısı oldukları yönünde beyanda bulunduğu, sanığın aşamalardaki beyanlarının tutarsız oluşu, sanık savunmalarında haksız tahriki oluşturan bir fiilin bulunmaması, bu yönüyle 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasını gerektirir şartların oluşmadığı anlaşılmıştır. Netice itibarıyla sanığın 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Dava dosyası istinaf incelemesi için Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat 2024'te tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Selahattin Ş (26), 25 Şubat 2024'te tutuklanmıştı. Tutuklu sanık Selahattin Ş. (26), 2 Şubat'ta Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılarak mevcut halinin devamına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilerin t...
        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilerin t...
        Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da d...
        Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da d...
        3 kişinin öldüğü çatışma, sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşanmış
        3 kişinin öldüğü çatışma, sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşanmış
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 5'inci gününde
        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 5'inci gününde