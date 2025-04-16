Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat 2024'te tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Selahattin Ş'ye (26), 2 Şubat'ta Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı, kurul tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisine yer verildi.

Sanığın ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu, sanık ve maktulün kardeş olması sebebiyle "kasten öldürme" suçunun nitelikli halinin oluştuğu belirtilen kararda şu tespitler aktarıldı: