Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.
Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat 2024'te tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Selahattin Ş'ye (26), 2 Şubat'ta Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.
Kararda, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı, kurul tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisine yer verildi.
Sanığın ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu, sanık ve maktulün kardeş olması sebebiyle "kasten öldürme" suçunun nitelikli halinin oluştuğu belirtilen kararda şu tespitler aktarıldı:
"Sanık ve maktulün annesi olan Halise Ş. ile yaşadıkları, Halise Ş'nin sanık ve maktul arasında çok kavga veya tartışma olmadığına dair beyanda bulunduğu, mahkemece dinlenen tanıkların, sanık ve maktulün uyuşturucu bağımlısı oldukları yönünde beyanda bulunduğu, sanığın aşamalardaki beyanlarının tutarsız oluşu, sanık savunmalarında haksız tahriki oluşturan bir fiilin bulunmaması, bu yönüyle 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasını gerektirir şartların oluşmadığı anlaşılmıştır. Netice itibarıyla sanığın 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
Dava dosyası istinaf incelemesi için Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.
- Olay
Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat 2024'te tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Selahattin Ş (26), 25 Şubat 2024'te tutuklanmıştı. Tutuklu sanık Selahattin Ş. (26), 2 Şubat'ta Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılarak mevcut halinin devamına karar verilmişti.
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