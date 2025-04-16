Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı gruplar halinde çalışma yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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