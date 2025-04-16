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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:57
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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı gruplar halinde çalışma yaptı.

        Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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