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        Adana'da bir kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 sanık hakkında 14 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:41
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        Adana'da bir kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 sanık hakkında 14 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet savcılığınca, Atakent Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 21 Aralık 2024'te araç satışı bahanesiyle çağırdıkları müşteki Y.D'yi silahla yaraladıkları iddia edilen tutuksuz A.B. ve E.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki Y.D. ile sanık E.S'nin arkadaş olduğu belirtildi.

        İddianamede, Y.D'nin, arkadaşı E.S. aracılığıyla diğer sanık A.B'nin aracını satın almak üzere anlaştığı ve tarafların kapora için parkta buluştuğu anlatıldı.

        Müşteki ve sanıkların parkta konuştukları sırada A.B'nin yanında bulunan tabancayı çıkarıp, Y.D'yi tehdit ederek 175 bin lirasını zorla aldığı aktarılan iddianamede, müştekinin sanıkları polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine A.B'nin Y.D'yi bacağından yaraladığı ve parasını da iade edip olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

        Alınan doktor raporuna göre, müşteki Y.D'nin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücudunda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı anlatılan iddianamede, A.B. ve E.S'nin "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarından 14 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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