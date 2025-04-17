Adana'da bir kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları öne sürülen 2 sanık hakkında 14 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, Atakent Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 21 Aralık 2024'te araç satışı bahanesiyle çağırdıkları müşteki Y.D'yi silahla yaraladıkları iddia edilen tutuksuz A.B. ve E.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki Y.D. ile sanık E.S'nin arkadaş olduğu belirtildi.

İddianamede, Y.D'nin, arkadaşı E.S. aracılığıyla diğer sanık A.B'nin aracını satın almak üzere anlaştığı ve tarafların kapora için parkta buluştuğu anlatıldı.

Müşteki ve sanıkların parkta konuştukları sırada A.B'nin yanında bulunan tabancayı çıkarıp, Y.D'yi tehdit ederek 175 bin lirasını zorla aldığı aktarılan iddianamede, müştekinin sanıkları polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine A.B'nin Y.D'yi bacağından yaraladığı ve parasını da iade edip olay yerinden kaçtıkları belirtildi.