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        GÜNCELLEME - Adana'da kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

        Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:04
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        GÜNCELLEME - Adana'da kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
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        Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

        Ekipler, mahalleden geçen derenin yanı sıra denizde ve karada da arama çalışmalarını sürdürdü.

        Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanıldı.

        Çocuğun cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu mahalleden geçen derede bulundu.

        Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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