Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.
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