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        Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:33
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        Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

        Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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