Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

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