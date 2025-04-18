Adana'da ruhsatsız 6 silah ele geçirildi
Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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