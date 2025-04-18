Adana'da KBB hekimleri kadavra üzerinde kurs aldı

Prof. Dr. Özdemir, alanında uzmanların eğitici ve konuşmacı olarak bulunduğu kursların başarıyla tamamladığını kaydetti.​​​​​​​

Kursta rinoplasti, yüz plastik cerrahi, yüz germe, endoskopik sinüs cerrahisi ve endoskopik kulak cerrahisi konularında çalışmalar gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özdemir başkanlığında anatomi laboratuvarında üç gün süren kursta 100'ün üzerinde KBB uzman ve asistanına eğitim verildi.

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