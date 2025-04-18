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        Adana'da KBB hekimleri kadavra üzerinde kurs aldı

        Adana'da Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimlerine kadavra üzerinde eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:31
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        Adana'da KBB hekimleri kadavra üzerinde kurs aldı
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        Adana'da Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimlerine kadavra üzerinde eğitim verildi.

        Çukurova Kulak Burun Boğaz (KBB) Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı işbirliğiyle kadavra üzerinden eğitim kursu düzenledi.

        Dernek Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özdemir başkanlığında anatomi laboratuvarında üç gün süren kursta 100'ün üzerinde KBB uzman ve asistanına eğitim verildi.

        Kursta rinoplasti, yüz plastik cerrahi, yüz germe, endoskopik sinüs cerrahisi ve endoskopik kulak cerrahisi konularında çalışmalar gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Özdemir, alanında uzmanların eğitici ve konuşmacı olarak bulunduğu kursların başarıyla tamamladığını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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