Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 109 zanlı adliyede

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından açıkladığı, Adana'da elebaşılığını S.B'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütü şüphelilerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Polis, yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından 115 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Antalya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katılımıyla 280 ekiple gerçekleştirilen operasyonda, elebaşı S.B'nin de arasında olduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ruhsatsız 27 tabanca, 8 av tüfeği, 164 mermi, 103 uyuşturucu hap ve dijital malzemeler ele geçirildi. Suç gelirinden elde edildiği belirlenen paralarla alınan 3 otomobile de el konuldu.