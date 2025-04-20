Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada dün arkadaşlarıyla maç yapan Hasan Bakırhan (38) aniden fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakırhan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti
        Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti
        Kozan'da öğrenci velileri arasında kitap okuma yarışması düzenlendi
        Kozan'da öğrenci velileri arasında kitap okuma yarışması düzenlendi
        1.93 promil alkollü çıkan sürücü, polislere zor anlar yaşattı
        1.93 promil alkollü çıkan sürücü, polislere zor anlar yaşattı
        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından