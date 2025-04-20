Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada dün arkadaşlarıyla maç yapan Hasan Bakırhan (38) aniden fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakırhan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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