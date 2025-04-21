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        Adana'da 2 kişiyi darbedip evdeki para ve cep telefonunu çalan 2 sanığa hapis

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde 2 kişiyi darbedip para ve cep telefonu çalan 2 sanık, 15'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:42
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        Adana'da 2 kişiyi darbedip evdeki para ve cep telefonunu çalan 2 sanığa hapis
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde 2 kişiyi darbedip para ve cep telefonu çalan 2 sanık, 15'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar H.B. ve O.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, 6 Haziran 2024'te, Sofudede Mahallesi'nde, müşteki E.Y'ye ait tek katlı evde diğer müşteki E.A'nın misafir olarak bulunduğu anlatıldı.

        Sanıkların zile bastıktan sonra açılmaması üzerine metal boru ile kapıyı kırıp zorla içeri girdikleri, bu sırada sanık H.B'nin bıçakla müştekileri tehdit ettiği savcının mütalaasında belirtildi.

        Savcı, E.A'nın 200, E.Y'nin de 2 bin 800 lira ve cep telefonunu sanıkların zorla aldığını ve müştekileri darbettiklerini bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden H.B. ve O.A'nın "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 2 kez olmak üzere 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 15'şer yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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