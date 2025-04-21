Adana'da 2 kişiyi darbedip evdeki para ve cep telefonunu çalan 2 sanığa hapis

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde 2 kişiyi darbedip para ve cep telefonu çalan 2 sanık, 15'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar H.B. ve O.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, 6 Haziran 2024'te, Sofudede Mahallesi'nde, müşteki E.Y'ye ait tek katlı evde diğer müşteki E.A'nın misafir olarak bulunduğu anlatıldı.

Sanıkların zile bastıktan sonra açılmaması üzerine metal boru ile kapıyı kırıp zorla içeri girdikleri, bu sırada sanık H.B'nin bıçakla müştekileri tehdit ettiği savcının mütalaasında belirtildi.

Savcı, E.A'nın 200, E.Y'nin de 2 bin 800 lira ve cep telefonunu sanıkların zorla aldığını ve müştekileri darbettiklerini bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden H.B. ve O.A'nın "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 2 kez olmak üzere 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.