Adana'da 27 milyon 120 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 27 milyon 120 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Sarıçam ilçesindeki üç depoda kaçak makaron bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine depolara operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak 27 milyon 120 bin makaron bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.