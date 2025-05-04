Adana'da yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yakalandı
Adana'da dün hafif ticari aracıyla yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adana'da dün hafif ticari aracıyla yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışan Y.S'ye çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünün B.Ü. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli B.Ü, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kazada yaralanan Y.S'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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