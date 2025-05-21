YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Narenciye üreticisi genç çiftçi yapay zeka destekli paketleme hattı kuracak
MUSTAFA ÇALKAYA - FİKRET KAVĞALI - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Canberk Çınar, yapay zeka destekli paketleme hattı kurmayı hedefliyor.
MUSTAFA ÇALKAYA - FİKRET KAVĞALI - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Canberk Çınar, yapay zeka destekli paketleme hattı kurmayı hedefliyor.
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