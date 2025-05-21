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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Narenciye üreticisi genç çiftçi yapay zeka destekli paketleme hattı kuracak

        MUSTAFA ÇALKAYA - FİKRET KAVĞALI - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Canberk Çınar, yapay zeka destekli paketleme hattı kurmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:26
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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Narenciye üreticisi genç çiftçi yapay zeka destekli paketleme hattı kuracak
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        MUSTAFA ÇALKAYA - FİKRET KAVĞALI - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Canberk Çınar, yapay zeka destekli paketleme hattı kurmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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