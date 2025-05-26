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        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:47 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:47
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        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tıbbi müdahaleler yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.

        İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Adreste 406 tıbbi cihaz, 238 ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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