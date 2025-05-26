Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan zanlı hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tıbbi müdahaleler yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.

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