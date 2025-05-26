Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Aralık 2024'te sanığın, Yenibey Mahallesi'ndeki Güney Parkı'nda poşete gizlediği 3,04 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.
Mütalaada H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.
Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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