Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki bir otomobili çalan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki bir otomobili çalan şüpheli tutuklandı.
Güzelyalı Mahallesi'nde B.A'ya ait otomobil, evinin önünde park halindeyken gece saatlerinde çalındı.
B.A’nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait 50 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı.
Görüntülerin incelenmesi sonucunda aracı "hırsızlık" olaylarından emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Tuna Y'nin (36) çaldığı belirlendi.
Ekipler, şüpheliyi merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakaladı, aracı da bu kişinin evinin yakınında park halindeyken buldu.
Tuna Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin sokakta yürümesi ve park halindeki aracı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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