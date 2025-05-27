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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:38
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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Mayıs'ta 36 farklı noktada uygulama yapıldı.

        Polisler, uygulamada 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.

        Denetimlerde ruhsatsız 2 tabanca, 11 mermi, 4 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 5 otomobil, 145 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası uyguladı, 35 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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