Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Mayıs'ta 36 farklı noktada uygulama yapıldı.
Polisler, uygulamada 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.
Denetimlerde ruhsatsız 2 tabanca, 11 mermi, 4 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 5 otomobil, 145 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle para cezası uyguladı, 35 aracı trafikten men etti.
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