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        GÜNCELLEME - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:55
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        GÜNCELLEME - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi
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        Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

        Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

        AFAD koordinesinde yürütülen arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 90 personelle sürüyor.

        Kaybolan gencin yakınları, kıyıda bekleyerek ekiplerin arama çalışmalarını takip ediyor.

        Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara havanın kararması nedeniyle sabah saatlerine kadar ara verildi.

        Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, gölde kaybolan Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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