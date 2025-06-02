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        GÜNCELLEME - Adana'da sac kesimi sırasında vücuduna parça isabet eden makine mühendisi öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde fabrikadaki sac kesimi sırasında fırlayan parçanın isabet ettiği makine mühendisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 01:22 Güncelleme: 02.06.2025 - 01:22
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        GÜNCELLEME - Adana'da sac kesimi sırasında vücuduna parça isabet eden makine mühendisi öldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde fabrikadaki sac kesimi sırasında fırlayan parçanın isabet ettiği makine mühendisi hayatını kaybetti.

        Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, makine mühendisi Ahmet Bingöl'ün (28) vücuduna isabet etti.

        Ağır yaralanan Bingöl, çalışma arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bingöl kurtarılamadı.

        Bingöl'ün cenazesi morga konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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