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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 4 sanık, 16 yıl 3'er ay hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:53
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 4 sanık, 16 yıl 3'er ay hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.E, E.K, H.Ö. ve Y.S. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü polis ekiplerinin E.K'nin kullandığı ve içinde E.E'nin bulunduğu araç ile arkasında seyreden H.Ö'nün idaresindeki Y.S'nin yolcu konumunda yer aldığı aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşağı mevkisinde durdurduğunu belirtti.

        H.Ö'nün kullandığı araçta narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldığını anlatan savcı, aramada aracın ön yolcu koltuğu altındaki bir çantada 2 kilo 940 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

        Savcı, sanıkların deşifre olmamak için sürekli şifreli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini iddia etti. Sanıklar E.E, E.K, H.Ö. ve Y.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Sanıklar ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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