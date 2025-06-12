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        GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 00:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:49
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        GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

        Polis, kaçan zanlılar F.Ü. ile yabancı uyruklu A.A'yı saklandıkları adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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