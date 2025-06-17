Adana'da 12 firari hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 12 firari hükümlü yakalandı.
Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 12 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarla 12 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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