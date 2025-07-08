Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlatıldı

        Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği, mali sıkıntıdaki takımları için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:54 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği, mali sıkıntıdaki takımları için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlattı.

        Dernek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor için düzenlenen yardım kampanyasını bir otelde düzenlenen toplantı ile duyurdu.

        Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kandemir, toplantıda yaptığı sunumda, kulübün yeniden ayağa kalkmasının sadece taraftarın değil, şehrin tüm dinamiklerinin ortak bir iradeyle hareket etmesine bağlı olduğunu söyledi.

        Mücadelelerinin sadece borcu kapatmakla değil, aynı hataların bir daha tekrarlanmamasıyla anlam kazanacağını belirten Kandemir, "Burada bahsettiğimiz şey yalnızca maddi kaynak oluşturmak değil, yıllardır birikmiş yapısal sorunlarla yüzleşmek, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışa geçmek. Tüm bu gerçeklerin farkında olunmasına rağmen elini taşın altına ilk koyan yine taraftar oldu. Adana Demirspor yeniden ayağa kalkabilir ama bu ancak ortak akılla, gerçekçi planlarla ve sabırla olur." diye konuştu.

        Kandemir, kampanyada şeffaflığı ilke olarak belirlediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Kulübümüz tarafından 26 Mayıs itibarıyla Valilik resmi makamlarına bildirilen borç miktarı, 884 milyon 354 bin 197 lira 49 kuruştur. Geldiğimiz noktada derneğimizin yönetimi ve Valilik kontrolünde bir mekanizma kuruldu. Gerekli izinler ile yasaların öngördüğü şekilde yardım toplayabileceğimiz banka hesabımız açıldı. Altını çizerek belirtmeliyiz ki bu hesap üzerinde harcama yetkisi yalnızca Valilik iznine tabidir. Dernek yönetimimiz bu izin olmadan harcama yapamaz ve yine bilinmelidir ki toplanan rakamlar en acil ödemeler için kullanılacaktır. Sayın Başkan ile dernek yönetimimizin yaptığı görüşmelerde, harcama yetkisi tarafımıza ait olarak toplanan gelir kadar kulübümüzden hisse devrinin Adana Demirspor Kulübü Derneğine yapılacağı konusunda söz alınmıştır. Verdiği bu sözü kendisinden 1 hafta içerisinde noter huzurunda da yasal olarak yazılı şekilde heyetimize sunmasını beklemekteyiz. Nitekim Sayın Murat Sancak da kamuoyuna, ciddi ve kulübü sahiplenecek her girişimi destekleyeceğini daha önce de beyan etmişti. Atacağımız adımlarla bu beyanı hayata geçireceğimize gönülden inanıyoruz."

        - "Hayal ettiğimiz kurumsal Adana Demirspor'a kavuşacağız"

        Kandemir, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir Adana Demirspor'u var etmek istediklerini ifade etti.

        Kulübün ve camianın kimliğine uygun yatırımcılarla yol yürümek istediklerini belirten Kandemir, "Hayal ettiğimiz kurumsal Adana Demirspor'a kavuşacağız. Bu uzun sürecek bir süreç, farkındayız. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız." dedi.

        Kampanyaya destekte bulunmak isteyenlerin "ADS" yazarak 4019'a SMS gönderebileceğini ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:

        "Atılan her mesaj 100 lira gelir elde etmemizi sağlayacak. Hedefimiz bir milyon mesaj karşılığında 100 milyon gelir elde etmek. SMS kampanyasındaki amacımız, projemizi tabana yaymaktır. Sürece bu şekilde bütün Adana Demirsporluları ve Adana şehrini dahil etmek istiyoruz. Adana Demirsporlu 1000 taraftardan 940'ar avro bağış alarak 940 bin avro gelir elde etmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağışla Adana Demirspor Kulübü Derneği üyeliğine hak kazanmış olacaklar. Buradaki amacımız gelir düzeyi belirli bir seviyedeki Adana Demirsporluları mücadeleye dahil etmektir."

        Kandemir, herkesi kampanyaya destek vermeye beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Adana'da 2 arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Adana'da sahte kimlikle araç kiralayıp telefon çaldığı öne sürülen sanığa 9...
        Adana'da sahte kimlikle araç kiralayıp telefon çaldığı öne sürülen sanığa 9...
        Yaralı halde bulduğu kargayı sağlığına kavuşturup, doğaya saldı
        Yaralı halde bulduğu kargayı sağlığına kavuşturup, doğaya saldı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı
        Adana'da 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı
        Adana'da 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı
        Adana'da metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Adana'da metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis