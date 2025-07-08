Adana Demirspor için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlatıldı

Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği, mali sıkıntıdaki takımları için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlattı.

Dernek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor için düzenlenen yardım kampanyasını bir otelde düzenlenen toplantı ile duyurdu.

Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kandemir, toplantıda yaptığı sunumda, kulübün yeniden ayağa kalkmasının sadece taraftarın değil, şehrin tüm dinamiklerinin ortak bir iradeyle hareket etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Mücadelelerinin sadece borcu kapatmakla değil, aynı hataların bir daha tekrarlanmamasıyla anlam kazanacağını belirten Kandemir, "Burada bahsettiğimiz şey yalnızca maddi kaynak oluşturmak değil, yıllardır birikmiş yapısal sorunlarla yüzleşmek, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışa geçmek. Tüm bu gerçeklerin farkında olunmasına rağmen elini taşın altına ilk koyan yine taraftar oldu. Adana Demirspor yeniden ayağa kalkabilir ama bu ancak ortak akılla, gerçekçi planlarla ve sabırla olur." diye konuştu.

Kandemir, kampanyada şeffaflığı ilke olarak belirlediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Kulübümüz tarafından 26 Mayıs itibarıyla Valilik resmi makamlarına bildirilen borç miktarı, 884 milyon 354 bin 197 lira 49 kuruştur. Geldiğimiz noktada derneğimizin yönetimi ve Valilik kontrolünde bir mekanizma kuruldu. Gerekli izinler ile yasaların öngördüğü şekilde yardım toplayabileceğimiz banka hesabımız açıldı. Altını çizerek belirtmeliyiz ki bu hesap üzerinde harcama yetkisi yalnızca Valilik iznine tabidir. Dernek yönetimimiz bu izin olmadan harcama yapamaz ve yine bilinmelidir ki toplanan rakamlar en acil ödemeler için kullanılacaktır. Sayın Başkan ile dernek yönetimimizin yaptığı görüşmelerde, harcama yetkisi tarafımıza ait olarak toplanan gelir kadar kulübümüzden hisse devrinin Adana Demirspor Kulübü Derneğine yapılacağı konusunda söz alınmıştır. Verdiği bu sözü kendisinden 1 hafta içerisinde noter huzurunda da yasal olarak yazılı şekilde heyetimize sunmasını beklemekteyiz. Nitekim Sayın Murat Sancak da kamuoyuna, ciddi ve kulübü sahiplenecek her girişimi destekleyeceğini daha önce de beyan etmişti. Atacağımız adımlarla bu beyanı hayata geçireceğimize gönülden inanıyoruz."

- "Hayal ettiğimiz kurumsal Adana Demirspor'a kavuşacağız" Kandemir, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir Adana Demirspor'u var etmek istediklerini ifade etti. Kulübün ve camianın kimliğine uygun yatırımcılarla yol yürümek istediklerini belirten Kandemir, "Hayal ettiğimiz kurumsal Adana Demirspor'a kavuşacağız. Bu uzun sürecek bir süreç, farkındayız. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız." dedi. Kampanyaya destekte bulunmak isteyenlerin "ADS" yazarak 4019'a SMS gönderebileceğini ifade eden Kandemir, şöyle konuştu: "Atılan her mesaj 100 lira gelir elde etmemizi sağlayacak. Hedefimiz bir milyon mesaj karşılığında 100 milyon gelir elde etmek. SMS kampanyasındaki amacımız, projemizi tabana yaymaktır. Sürece bu şekilde bütün Adana Demirsporluları ve Adana şehrini dahil etmek istiyoruz. Adana Demirsporlu 1000 taraftardan 940'ar avro bağış alarak 940 bin avro gelir elde etmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağışla Adana Demirspor Kulübü Derneği üyeliğine hak kazanmış olacaklar. Buradaki amacımız gelir düzeyi belirli bir seviyedeki Adana Demirsporluları mücadeleye dahil etmektir."